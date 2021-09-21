Gazi Yayla’dan ‘Kardeş Köy Okulları’ projesine büyük destek

Afyonkarahisar’da, Kuzey Irak Gazisi Yusuf Yayla’nın da destek verdiği ‘Kardeş Köy Okulları’ projesi ile çocukların ayakkabı ihtiyaçları karşılandı.

Kardeş Köy Okulları Topluluğu, proje kapsamında şehitlerin adını yaşatmaya devam ediyor. Daha önce kent genelinde şehitler adına kütüphane hazırlayan ve şimdiye kadar yapmış olduğu diğer projeler ile kamuoyunun takdirini kazanan topluluğun bu projesine de Kuzey Irak Gazisi Yusuf Yayla’ da destek verdi. Proje ile köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıtımı yapıldı. Hayırseverlerin desteği ile hazırlanan paketlere, şehitlerin resimlerini koyarak çocuklara şehitliğin önemi de aşılıyor. Şehit aileleri tarafından büyük ilgi gören proje de yaklaşık 150 çocuğun ihtiyaçları giderildi.

Şehitlerin adının yaşatılması ile ilgili anlamlı bir projeye destek vermekten gurur duyduğunu ifade eden Gazi Yusuf Yayla, "Kardeş Köy Okulları Topluluğu Kurucusu Hilal Kalafat’ın köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlediği proje de yer almaktan gurur ve mutluluk duydum” dedi.