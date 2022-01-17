Gazi İsmail Kumartaşlı öğrencilerle buluştu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Gazi İsmail Kumartaşlı, Maver Kemal Arsoy Ortaokulu-İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, 15 Temmuz gecesini, gaziliği ve şehitliği anlattı.

Başkan Kumartaşlı, Maver Kemal Arsoy Ortaokulu- İlkokulu yöneticileri tarafından okula davet edildi. Başkan Kumartaşlı okul konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek şanlı bir direniş olarak tarihe geçen 15 Temmuz mücadelesinde göğsünü siper, canlarını feda eden şehitleri anmanın ve hatırlamanın millî ve insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Milletin kahramanlık öyküsünün bilinmesi, anlatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydeden Kumataşlı, şehitlik ve gazilik hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi. Kumartaşlı, konuşmasının sonunda öğrencilerin merak ettikleri soruları da yanıtladı.

Öte yandan Okul Müdürü Nuri Altaş da, 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin unutulmaz bir kahramanlık sergilediğini ifade ederek, Başkan Kumartaşlı’ya tecrübelerini öğrencilerle paylaştığı için teşekkür etti.