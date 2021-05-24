Gazeteci Tınas’ın acı günü

Afyonkarahisar’da yayın yapan Anahaber Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü Mevlüt Tınas’ın babası Abdullah Tınas 56 yaşında korona virüse (Covit-19) yeni düşerek hayatını kaybetti.

Korona virüse yakalandıktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında yaklaşık 10 günden bu yana tedavi gördüğü öğrenildi. Sabah karşı Tınas yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Tınas’ın ölüm haberi kent basın camiasında büyük üzüntüye neden olurken, cenazesi ise öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sinanpaşa İlçesine bağlı Taşoluk Beldesi’nde toprağa verildi.