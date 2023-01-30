Frigya’ya kadınlar pazarı kuruluyor

Afyonkarahisar’daki Frigya bölgesinde yer alan ve tarihi Demirli Kalesi ile öne çıkan bölgede planlanan kırsaldaki kadınların sosyal hayata katılımını amaçlayan Frigya Kadın Ürünleri Pazarı’nda sona gelindi. Bölgede Üçlerkayası, Bayramaliler, Demirli, Kayıhan ve Ayazini bölgelerine hizmet edecek projenin merkezden de yoğun talep göreceği planlanıyor.

İhsaniye ilçe ziyareti esnasında Demirli Köyü’nde Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından köylü kadınlara sözü verilen pazar yeri projesinin son şeklinin verilmesi için valilikte bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda köylü kadınların el emeği ile üretim yapacakları pazar yeri projesi ile ilgili mimari ve diğer statik çalışmalarının ele alındığı bir sunum gerçekleştirildi.

Çok kısa sürede kurulacak pazaryerinin temel atma sürecinin gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Yiğitbaşı şunları söyledi:

"Bu bölge, medeniyet tarihi açısından büyük önem arz eden Frigya sınırları içinde yer alıyor. Hemen yanı başında Maltaş Tapınağı ve Arslan Kayası bulunuyor. Ayazini’ne çok yakın olan kurulacak bu pazar yeri bölgesinin yanı başında Frigler’den kalma büyük bir kale buluyor. Dolayısıyla burada pazar alışverişini yapan vatandaşlarımız bölgenin tarihi kültürel dokusu ile iç içe bir zaman geçirmesi söz konusu olacak. Bu yüzden inşallah çok kısa zamanda kurulacak Pazar yeri, bölgenin gelişmesi ve tanıtımı açısında da çok büyük rol oynayacak. Kütüphane konseptinin yanı sıra aileleriyle gelen ziyaretçiler için çocuk parklarına kadar her detayı düşündük. Dolayısıyla burası sıradan bir semt pazarı değil, aynı zamanda kültürel zenginliği ile öne çıkan sembol Pazar yerlerinden biri olmasını hedefliyoruz."

Çevrenin dokusuna uygun inşa edilecek proje ile çok sayıda ziyaretçinin ilgi göstermesi beklenen pazaryerinin Üçlerkayası, Bayramaliler, Demirli, Kayıhan ve diğer bölge tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.