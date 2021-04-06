Frigya Afyonkarahisar bölgesi ve savaş alanları uzmanlık eğitimi başladı

Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Ankara Rehberler Odası işbirliğinde hazırlanan rehber uzmanlık eğitimi 4 Nisan tarihinde başladı.

Eğitimin teorik kısmı 4-7 Nisan tarihlerinde interaktif olarak 4 gün, uygulama eğitimi 14-15 Nisan tarihlerinde 2 gün olarak gerçekleşecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır yaptığı açıklamada Afyonkarahisar’ın turizmini geliştirmek, turizm bileşenlerinden rehber ihtiyaçlarını gidermek ve turizm potansiyelini geliştirmek için hazırladıkları ’Frigya Afyonkarahisar Bölgesi ve Savaş Alanları Uzmanlık Eğitimi’nin başladığı bilgisini verdi. Tanır, “Rehber uzmanlık eğitimi, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın onayı ile uygulamaya geçilmiştir" dedi.