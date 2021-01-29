Frig vadisinin göz bebeği Ayazini köyünde, köy sakinleri alan kılavuzu oldu

Türkiye’nin en güzel vadilerinden olan ve Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir’i kapsayan Frig vadisinin göz bebeği Ayazini köyünde verilen alan kılavuzluğu eğitiminde başarı gösteren ve aralarında Ayazini köy sakinlerinin de olduğu 131 vatandaşa kursa katılım belgesi verildi.

Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Yöre Halkı Turizm Bilinçlendirme Eğitim Programını tamamlayan Ayazinili vatandaşlara katılım belgelerini Vali Gökmen Çiçek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe takdim etti. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliği ile turizm ekonomisi, turizm işletmeciliği, iletişim becerileri, girişimcilik, sürdürülebilirlik, yerel halk-ziyaretçi ilişkileri gibi önemli konularda halkı bilinçlendirip, turizm kılavuzluğu açısından farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan Frigya Afyonkarahisar Bölgesi Yöre Halkı Turizm Bilinçlendirme Eğitimi Programı tamamlandı.

Eğitim 10 gün sürdü

18 Ocak tarihinde başlayan ve 10 gün süren eğitim programında turizmin cazibe merkezi tarihi Frig Vadisi’nin kalbi Ayazini Köyü’nde yaşayan vatandaşlar hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldı. Turizm Fakültesi öğretim elemanları tarafından turizmin önemi, bölgenin coğrafi ve tarihi özellikleri, Afyonkarahisar’ın değerleri, iletişim becerileri, misafir ilişkileri, turizm girişimciliği, destinasyon pazarlaması, doğa tarihi, konaklama işletmeciliği, turist ilişkileri, etik davranışların önemi gibi farklı konu başlıklarında verilen eğitimler sonrası kursa katılan 131 vatandaşa kursa katılım belgeleri takdim edildi.

“Öyle bir noktaya geleceğiz ki kendimiz bile şaşıracağız”

Etkinlikte konuşan ve El birliğiyle Ayazini köyünü turizmin yeni gözdesi yapacaklarını kaydeden Vali Çiçek: “Bu programa katıldığınız, 2 hafta süreyle tüm eğitimlere geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizler bugün burada tarih yazıyorsunuz. 20 yıl sonra bile bugün yaptıklarımız sayesinde Ayazini bambaşka bir yer olacak. Öyle bir noktaya geleceğiz ki kendimiz bile şaşıracağız. Çünkü Türkiye’nin hiçbir yerinde, belki de dünyada valisi, rektörü, vali yardımcısı, kaymakamı, muhtarı, amcası, teyzesi, çoluğu çocuğu topyekûn herkes bir köyü kalkındırmak için bu kadar çok uğraşmamıştır. Hep birlikte el ele vererek bu bölgeyi kalkındıracağız. Ben buna inanıyorum. Ayazini size emanet. Kendiniz bu işin içinde olun ve bölgeyi sizler de kendi projelerinizle ayağa kaldırın” dedi.

Vali Gökmen Çiçek’in konuşmasının ardından kursa katılan vatandaşlar sırasıyla katılım belgelerini aldı.