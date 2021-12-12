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Frig Vadisi’ne bu kez de Özbek turistleri hayran kaldı
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, Özbekistan’dan gelen turistleri ağırladı.
AFYONKARAHİSAR 12.12.2021, 14:26
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi, Özbekistan’dan gelen turistleri ağırladı.
Rusya ve Katar’dan sonra Özbekistan’dan gelen Özbek turistler, Alan Kılavuzu Habib Akalın öncülüğünde Frig Vadisi’ni gezdi. Özbek turistler, tarihin izlerini yerinde gördü. Bölgedeki tarihi alanları hayran kalan turistler ziyaretçiler haşhaş ve kaymak alıp gözlemenin tadına baktı.