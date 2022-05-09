Frig Vadisi’nde ziyaretçilere uyuşturucu ile mücadele anlatıldı

Afyonkarahisar’da narkotik polisi tarihi Firg Vadisi’nde stant açarak vadiyi ziyarete gelen vatandaşları uyuşturucu ile mücadele konusunda bilinçlendirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen büyük zaferin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Frig Vadisi’nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde stant açtı. Polis ekipleri stantta çocukların ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi konusunda vatandaşları bilinçlendirdi.