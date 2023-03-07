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Frig Vadisi’nde ‘Kadın Ürünleri Pazarı’ açılacak

Afyonkarahisar’da 3 bin yıllık geçmişi ile adından söz ettiren Frig Vadisi’nde ‘Kadın Ürünleri Pazarı’ açılacak.

AFYONKARAHİSAR 07.03.2023, 13:53
Frig Vadisi’nde ‘Kadın Ürünleri Pazarı’ açılacak

Afyonkarahisar’da 3 bin yıllık geçmişi ile adından söz ettiren Frig Vadisi’nde ‘Kadın Ürünleri Pazarı’ açılacak.

Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart (yarın) Frig Vadisi’ndeki Demirli köyünde Kadın Ürünleri Pazarı’nın temelinin atılacağı kaydedildi. Açılacak olan pazarda Frigya bölgesinde kadınlar tarafından üretilen el ürünlerinin satılacağı kaydedildi.

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