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Frig Vadisi oyun platformuna giriyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in hayata geçirdiği önemli projelerde adından sıkça söz ettirmeye başlayan Frig Vadisi android cihazlarla uyumlu olacak oyunu piyasaya çıkacak.

AFYONKARAHİSAR 29.09.2021, 13:50
Frig Vadisi oyun platformuna giriyor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in hayata geçirdiği önemli projelerde adından sıkça söz ettirmeye başlayan Frig Vadisi android cihazlarla uyumlu olacak oyunu piyasaya çıkacak.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda Frig Vadisi oyunu olacak olan GoFrigya Ayazini’nin detayları masaya yatırıldı. Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi’nin daha çok kişiye tanıtılmasının amaçlandığı proje için adım atılırken, oyunun önümüzde ocak ayında piyasaya çıkması öngörülüyor. Oyunla ilgili önümüzdeki günlerde daha çok bilginin paylaşılacağı öğrenilirken, oyunun ilk etapta android cihazlarla uyumlu olacağı belirtildi.

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