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Frig Vadisi hafta sonları yoğun ilgi görüyor

Afyonkarahisar’ın en önemli turizm mekanlarından birisi olan tarihi Frig Vadisi özellikle hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 15.08.2022, 10:40
Frig Vadisi hafta sonları yoğun ilgi görüyor

Afyonkarahisar’ın en önemli turizm mekanlarından birisi olan tarihi Frig Vadisi özellikle hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

3 bin yıllık geçmişi ile bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Frig Vadisi her mevsim ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Vadiye gelen yerli turistler Emre Gölü kenarında yaptıkları pikniğin ardından saltanat kayığı ile tekne turu yaparken, sonrasında ise Emre Tekkesi başta olmak üzere vadinin bir birinden değerli eserlerinin bulunduğu bölgeleri geziyor.

Yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği vadinin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyü de hafta sonları yoğun bir şekilde ziyaretçi alıyor.

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