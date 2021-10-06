Fotoğrafçılar merdiven altı fotoğrafçılardan şikayetçi

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte başlayan düğün sezonu birçok sektöre olumlu yansıdı. Giyim eşyası, mobilya, kuaför ve fotoğrafçılar ile birçok sektör daha düğün sezonun açılması ile rahat bir nefes alırken, Temmuz ve Ağustos ayında yoğunluk yaşayan fotoğrafçılar sezonu mutlu kapatıyor.

Afyonkarahisar’da 23 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan İsmail Çavdar, sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Pandemi sürecinde zor günler geçirdiklerini ifade eden Fotoğrafçı İsmail Çavdar; “Pandemiyi yaşadığımız günlerde ben de kendi iş yerimi kurup bu işi öyle devam etme kararı aldım. Pandeminin yaşandığı süreçte biz de diğer sektörler gibi çok zor günler geçirdik. Tabi vakaların düşüp piyasanın yeniden açılmasıyla birlikte rahat bir nefes almaya başladık. İnşallah bundan sonra güzel şeyler olur. Covid-19 hastalığından ülkemiz hatta bütün dünya kurtulur” dedi.

“Açık salonlar daha çok tercih edildi”

İki aylık düğün sezonunu nerdeyse tüm fotoğrafçılar dolu dolu geçirdiğini ifade eden Çavdar: “İnşallah Covid-19 vakaları yeniden artmaz yasaklarda geri gelmez ise işlerin her geçen gün artacağını düşüyorum. Pandemi sürecinde daha çok açık salonlar tercih edildi. Kapalı ortamlarda virüsün daha çok yayıldığı düşünülerek açık alanlar tercih edildi. Düğün sayıları normal dönemlere göre çok arttı. Bu da fotoğrafçıların sezonda işini oldukça yoğunlaştırdı” ifadelerini kullandı.

“Korsan fotoğrafçılar piyasayı öldürüyor”

Korsan fotoğrafçıların piyasaya çok büyük zarar verdiğini ifade eden Çavdar şöyle konuştu:

“Bu işi dışardan yapan devlet memurları, başka yerde sigortalı çalışan eline fotoğraf makinesi alıp, kamera alıp akşamları çekime gidenler maalesef bizim sektöre çok zarar veriyor. Biz durumdan çok şikâyetçiyiz. Devletimiz bu konuda bir çözüm bulursa çok iyi olacak. Bu kişiler hem kaliteyi düşürüyor hem de piyasaya çok zarar veriyorlar.”