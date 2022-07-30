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Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

Afyonkarahisar’da zabıta ekipleri tarafından pide ve ekmek fırınlarına yönelik denetim yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 30.07.2022, 09:52
Fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

Afyonkarahisar’da zabıta ekipleri tarafından pide ve ekmek fırınlarına yönelik denetim yapıldı.

Zaman zaman gelen şikayetleri değerlendiren zabıta ekipleri pide ve ekmek fırınlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde gramaj kontrolü yapılarak ekmek hamuru ve ekmeğin pişmiş hale tartıldı. Ayrıca fırınlardaki hijyen kuralları da tek tek kontrol edildi.

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