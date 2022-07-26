FETÖ’den aranan şahıs polisin başarılı takibiyle yakalandı

Afyonkarahisar’da yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma yaptı. Çalışmada ekipler

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, ve örgütün mütevelli yapılanmasında yer alan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan A.G., Veysel Karani mahallesinde yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.