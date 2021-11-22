FETÖ operasyonunda 3 kişi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik Edirne ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Afyonkarahisar’da haklarında yakalama kararı olan biri eski akademisyen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında operasyon yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda İscehisar ilçesinde ikamet eden ve 2016 yılında Araştırma Görevlisi iken istifa eden İ.Ö., kent merkezinde ikamet eden ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılan askeri okul öğrencisi Y.A. ve inşaat mühendisi M.Ş. gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.