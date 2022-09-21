Fatih Ortaokulunda Robotik Kodlama Atölyesi açıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Fatih Ortaokulunda Robotik Kodlama Atölyesi açılışı gerçekleştirildi.

İstanbul’da faaliyet gösteren Kadıköy Anadolu Güneşi Derneği ve İpsos Araştırma Şirketinin katkılarıyla hayata geçirilen Robotik Kodlama Atölyesinin açılışına Kaymakam Harun Reşit Han, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, dernek ve şirket temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Han, “Yeni atölyemizin çocuklarımız için hayırlı olmasını diliyor, hayırseverlerimize kurumumuz adına teşekkür ediyoruz” dedi.