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Ezanı Güzel Okuma Yarışmasının sonuçları belli oldu

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri haftası dolayısıyla düzenlenen ‘Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında’ Şuhut Ulu Cami İmam Hatibi Nuri Kartal dereceye girerek Afyonkarahisar 2’ncisi oldu.

AFYONKARAHİSAR 18.06.2022, 11:41
Ezanı Güzel Okuma Yarışmasının sonuçları belli oldu

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri haftası dolayısıyla düzenlenen ‘Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında’ Şuhut Ulu Cami İmam Hatibi Nuri Kartal dereceye girerek Afyonkarahisar 2’ncisi oldu.

Afyonkarahisar’da 2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerine yönelik Ezanı Güzel Okuma Yarışması İl Müftü Yardımcısı Mevlüt Şahiner’in komisyon başkanlığında Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camiinde gerçekleştirildi. İl geneli düzenlenen yarışmada Merkez Yeni Hastane Cami Uzman İmam Hatibi Niyazi Sak 1’nci, Şuhut Ulu Camii Müezzin Kayyım’ı Nuri Kartal 2’nci ve Çay Koçbeyli Köyü Yukarı Mahalle Camii İmam Hatibi Emre Dikici 3’ncü oldu.

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