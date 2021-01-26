‘Evliliğe İlk Adım Seminerleri’nin 6. dönem kayıtları başladı

Afyonkarahisar İl Müftülüğümden yapılan açıklamada, 2021 Afyonkarahisar Aile Yılı projesi kapsamında kent genelinde hafta boyunca 8 konu başlığında ‘Evliliğe İlk Adım Seminerleri’ verileceği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2021 Afyonkarahisar ‘Aile Yılı’ kapsamında valilik himayesinde yürütülen 2021 Afyonkarahisar Aile Yılı projesi ile Diyanet İşleri Başkanlığının 81 ilde hayata geçirdiği ‘Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek’ projesi kapsamındaki ‘Evliliğe İlk Adım Seminerleri’nin 6. dönem kayıtlarının başladığı kaydedildi. Açıklamada, “Müftü yardımcısı ve il vaizleri tarafından 4 hafta boyunca 8 konu başlığında verilecek olan seminerlere yüz yüze ya da online katılmak isteyenler il müftülüğümüze bizzat ya da telefonla başvuru yapabilirler” ifadelerine yer verildi.