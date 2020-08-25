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Evinin bahçesine kenevir eken şahsı jandarma yakaladı
AFYONKARAHİSAR’IN EVCİLER İLÇESİNDE EVİNİN BAHÇESİNE KENEVİR EKEN 1 ŞAHIS JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.
AFYONKARAHİSAR 25.08.2020, 10:20
Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde evinin bahçesine kenevir eken 1 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyon, Evciler ilçesi Gökçek köyünde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, köyde bir şahsın evinin bahçesine kenevir ektiği bilgisini alan ekipler operasyon yaptı. Evciler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından H.Ç isimli şahsın evine yapılan baskında 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca olayla bağlantıları bulunan A.Ç ve E.K., isimli şahıslar tespit edilerek E.K.’nın Başmakçı ilçesindeki ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.
Olayın ardından 1 kişi gözaltın alınırken, 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığı kaydedildi.
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