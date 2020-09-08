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Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahsı jandarma yakaladı
AFYONKARAHİSAR’DA EVİNİN BAHÇESİNDE KENEVİR YETİŞTİREN BİR ŞAHIS JANDARMA OPERASYONU İLE YAKALANDI. OPERASYONDA 890 GRAM ESRAR VE 3 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 08.09.2020, 14:06
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Afyonkarahisar’da evinin bahçesinde kenevir yetiştiren bir şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 890 gram esrar ve 3 kök kenevir ele geçirildi.
Olay, Dinar ilçesi Sütlaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö., isimli şahsın köydeki evinde kenevir yetiştirdiği ihbarını alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan fiziki takip sonrası harekete geçen ekipler şahsın evine baskın düzenledi. Baskında 890 gram esrar ve 3 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonun ardından B.Ö., ekipler tarafından gözaltına alındı.
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