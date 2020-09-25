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Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahıs tutuklandı
AFYONKARAHİSAR’DA EMNİYETİN YAPTIĞI OPERASYONLA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 25.09.2020, 11:36
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Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonun da 62 kök Hint keneviri ile 17,65 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Olay, Evciler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahsın evinin bahçesinde kenevir yetiştirerek uyuşturucu madde imal ettiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonda ev ve bahçede 62 kök Hint keneviri 17,65 gram kurutulmuş esrar, 3 adet sarılı vaziyette içime hazır esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonun ardından gözaltına alınan 1 kişi ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçlaması ile sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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