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Evinin avlusunda kaçak kazı yapan şahsı ve arkadaşlarını jandarma suçüstü yaptı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde evlerinin avlusunda kaçak kazı yapan ve 5 metrelik çukur kazan 4 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

AFYONKARAHİSAR 28.09.2021, 15:13
Evinin avlusunda kaçak kazı yapan şahsı ve arkadaşlarını jandarma suçüstü yaptı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde evlerinin avlusunda kaçak kazı yapan ve 5 metrelik çukur kazan 4 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Olay, İhsaniye ilçesi Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden Y.M., isimli şahsın birkaç kişi ile birlikte ikametinin avlusunda kaçak kazı yaptığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri harekete geçti. Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler Y.M., E.M., M.M. ve Ü.Ş. isimli şahıslar kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Yapılan incelemelerde definecilerin olay yerinde 3 metre genişliğinde 5 metre derinliğinde çukur açtığı tespit edildi. Jandarma İkamette ve şüphelilere ait araçlarda yaptığı aramalarda 10 metre uzunluğunda kancalı ip halat, çelik kancalı ip halat, kazıda kullandıkları tespit edilen kürek, kazma, telsiz ve metale duyarlı el detektörü ele geçirildi. Definecilerin üzerinden çıkan Arapça harflerle yazılı defterin ise ne amaçlı kullanıldığı merak konusu oldu. Defineciler gözaltına alınırken jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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