‘Evde Sağlık Hizmetleri çalışmaları masaya yatırıldı

Afyonkarahisar’da İl Sağlık Müdürlüğü ’Evde Sağlık Hizmetleri’ Komisyonu düzenlediği toplantıda çalışmalarını değerlendirdi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu idaresinde gerçekleştirilen toplantıda kent genelinde verilen evde sağlık hizmetleri değerlendirildi. Yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile daha etkin ve verimli hizmet sunumu için personel, hasta ve hasta yakınlarına yönelik hazırlanan plan ve projeler hakkında görüşüldü. Evde Sağlık Hizmetlerinin kalitesinin artırılması, yeni gelişmeler ve düzenlemeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.