Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Tarım alanlarına sızan zift, kontrol altına alınmıştır"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Putin’in Ukrayna’nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik”
‘Evde Sağlık Hizmetleri çalışmaları masaya yatırıldı
Afyonkarahisar’da İl Sağlık Müdürlüğü ’Evde Sağlık Hizmetleri’ Komisyonu düzenlediği toplantıda çalışmalarını değerlendirdi.
AFYONKARAHİSAR 06.04.2022, 16:20
Afyonkarahisar’da İl Sağlık Müdürlüğü ’Evde Sağlık Hizmetleri’ Komisyonu düzenlediği toplantıda çalışmalarını değerlendirdi.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu idaresinde gerçekleştirilen toplantıda kent genelinde verilen evde sağlık hizmetleri değerlendirildi. Yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile daha etkin ve verimli hizmet sunumu için personel, hasta ve hasta yakınlarına yönelik hazırlanan plan ve projeler hakkında görüşüldü. Evde Sağlık Hizmetlerinin kalitesinin artırılması, yeni gelişmeler ve düzenlemeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.