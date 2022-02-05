Evciler’de velilere çocukları ile kaliteli zaman geçirmenin önemi anlatıldı

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde öğrenci velilerine yönelik gerçekleştirilen Aile Okulu" seminerinde, çocuklara ailede gösterilen ilgi, sevgi ve şefkatin çok önemli olduğu, çocukların sevgi depoları dolunca başka yer ve kişilerde bu sevgiyi, ilgiyi aramayacağı anlatıldı.

Yılmaz, seminerlerde çocuklarla birlikte geçirilen zamanın kalitesinin önemli olduğu, pasif olarak zaman geçirmektense çocukların sosyal, duygusal ve akademik yönden gelişmesine imkân tanıyan aktif zamanın (kaliteli zaman) önemini velilere anlattı. Yılmaz, bununla birlikte çocuklara söylenen sözlerin ve onların yanında sergilenen davranışların çocuklar tarafından model alındığı anlatıldı.

Çocukları ihmal etmenin beyin gelişimine olumsuz etkisi olduğu vurgulayan Yılmaz, çocukların sevgiyle büyütülmesi ile beyin gelişimleri arasında doğru orantı olduğu kaydetti. Çocukların teknolojik aletler ile oyun oynarken anne baba ile aynı yerde bulunmalarının önemini belirten Yılmaz, denetimsiz bir şekilde serbest bırakılan çocuğun uygun olmayan yerlere girebileceği ve bunun barındırdığı risklerini velilere aktardı.