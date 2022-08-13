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Esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 13.08.2022, 11:04
Esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Başmakçı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Başmakçı ilçesinde A.A., isimli bir şahsı takibe aldı. Bir süre izleme yapan ekipler ardından şahsı gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında 14 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanımından işlem yapıldı.

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