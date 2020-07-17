Eroğlu, Ayasofya kararı değerlendirdi

Danıştay’ın Ayasofya’nın müzeden tekrar camiye dönüştürülmesi kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Önümüzdeki hafta Cuma günü Ayasofya’da Cuma namazı kılınacak. Artık resmen ibadete açılmış olacak ve ilelebet korunacak” dedi.

Prof. Dr. Eroğlu, 1934’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya’nın cami olmasının önünü açan Danıştay kararıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Cuma namazı sonrası Paşa Camii önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Eroğlu, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul fethettiğinde Ayasofya’nın harabe halinde olduğu hatırlattı. Fatih Sultan Mehmet’in hemen talimat verdiğini belirten Eroğlu: “Talimatla hemen oraya minareler, mihrap ve minber yapıldı. İlk Cuma namazını da orada kıldı. Burası aslında Fatih Sultan Mehmet Vakfı adına vakfiye olarak kayıtlıdır. Ayasofya Külliyesi 1453 yılından 1934 yılına kadar cami olarak kullanıldı. Ancak 1934 yılında her nasılsa burası cami olmaktan çıkarıldı ve müze olarak kullanılmaya başlandı. Bakanlık Kurulu kararı olduğu söyleniyor. Aradan geçen 86 yıl sonra Ayasofya Danıştay’ın aldığı bir kararla ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla tekrar müzeden camiye dönüştürüldü. Önümüzdeki hafta Cuma günü orada Cuma namazı kılınarak artık resmen ibadete açılmış olacak” dedi.

İlelebet korunacak

Ayosofya’nın 86 yıl müze olarak kaldığını belirten Eroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Düşünebiliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet’in senedine aykırı olarak onu müze olarak kullanıyorsunuz. Gerçekten bütün milletin üzerinde bir mesuliyet vardı. Kısmet bugüneymiş. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın kararını onayladı ve neticede müzeden tekrar aslına döndü. Bununla ilgili bazı itirazlar çıkıyor ama bunların aslı yoktur. Çünkü bildiğiniz üzere bugün mavi cami denilen Sultan Ahmet Cami’ye turistler geliyor. Gezip, ziyaret edebiliyorlar. Ayasofya’da da inşallah turistlerde gelip rahatça ziyaret edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da namaz kılındığı süre dışında yabancıların ziyaret etmesinde bir mahsur olmadığını burada ifade etti. Dolayısıyla burası aynı zamanda ziyarete açık olacak tarihi eser olarak korunacak ve ilelebet Fatih’in vakfiyesi olarak devam edecektir.”

Açıklamanın ardından vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.