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Eray Akar, Afyonspor’da

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Hatayspor’dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Eray Akar’ı renklerine bağladı.

AFYONKARAHİSAR 01.08.2022, 13:37
Eray Akar, Afyonspor’da

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, Hatayspor’dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Eray Akar’ı renklerine bağladı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Afyonspor, Hatayspor top koşturan Eray Akar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasından gerçekleştirilen imza töreninin ardından Afyonspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eray Akar’a, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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