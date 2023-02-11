Enkaz altında kalan öğretmenin cenaze namazını imam olan ağabeyisi kıldırdı

Gaziantep’te enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rümeysa Özdaban’ı (26) memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verildi. Genç öğretmenin cenaze namazını ise imam olan ağabeyi kıldırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Rümeysa Özdaban çöken evinin enkazında kalarak yaşamını kaybetti. Özdaban’ın cenazesi işlemlerin ardından memleketi olan Afyonkarahisar’a gönderildi. Özdaban için Paşa Caminde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Özdaban’ın cenaze namazını ise kentte Taşpınar Cami’nde imam hatip olarak görev yapan ağabeyi Ahmet Özdaban kıldırdı. Özdaban’ın cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.