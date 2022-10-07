Engelli baba ve 7 kişilik ailesiyle emlakçı yüzünden yağmur altında sokakta kaldı

Afyonkarahisar’da emlakçı ile ev sahibi arasında yaşanan kira anlaşmazlığından dolayı babanın engelli olduğu 7 kişilik aile yağmur altında sokakta kaldı. Aile üyeleri başlarını sokacak bir ev bulmak için sokak sokak gezmeye başladı.

Olay, kent merkezi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, biri 1 yaşında 4 çocuk, anne, baba ve deden oluşan 7 kişilik Narin ailesi 2 ay önce İzmit’te bir tavuk çiftliğinde çalışmak için kentte ayrıldı. Ancak aile üyeleri İzmit’te çalıştıkları yerle anlaşamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Baba Ömer Narin İzmit’ten yola çıkmadan önce Afyonkarahisar kent merkezindeki bir emlak ve gayrimenkul şirketi ile telefonda anlaşıp peşin kira bedeli olarak bin TL para gönderip, ardından eşyalarını bir kamyona yükleyip yola çıktı. Ancak Narin ailesi dün gece Afyonkarahisar’a gelirken, emlak şirketi çalışanlarından birisi Ömer Narin’i arayarak kiralamak istedikleri evin sahibinin kira bedelini anlaştıkları tutardan yüksek istediğini ve kabul etmezler ise evi kendilerine veremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Narin istenilen kira bedelini karşılamayacaklarını ifade edince emlakçıda o zaman verdikleri kira bedelinin yandığını söyleyerek, parayı iade edemeyeceklerini söyledi.

Çocuklar apartman girişine yerleştirildi

Narin ailesinin eşyalarını getiren nakliye şirketi ise bir süre bekledikten sonra ailenin eşyalarını Fatih mahallesinde oturan bir akrabalarının apartmanının önüne indirdi. Ömer Narin ise eşyalarını indirdikten sonra karakola giderek emlakçıdan şikayetçi oldu. Emlakçı ise bunun üzerine Narin ailesinden aldıkları bin TL kira bedelini iade etti. Sonrasında ise eşyaları ile sokakta kalan Narin ailesi üyeleri çocukları apartman girişine yerleştirip ardından ev aramaya başladı.

“Oğlum göz, kulak engelli, tavuk karası hastalığı diyorlar”

Aile üyelerinden Dede Necmi Narin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada emlakçı yüzünden sokakta kaldıklarını kaydetti. Narin, “Emlakçıyla görüşmüş bu emlakçıyla ‘gelin anahtarı alın demiş emlakçı’ oğlana. Evi ayarlıyor geliyor. Bu sefer ‘şu kadar para vereceksiniz, şu kadar şey vereceksiniz’ diye masraf çıkarıyor. Benim oğlumda kabul etmiyor. Bizim oğlan emlakçıya sert konuşunca emlakçı şey yapmadı parayı aldı bin lira ‘ben yarım saat 1 saat sonra gelirim’ dedi. Sonra biz polislere şikayet edeceğiz dediğimizde ‘nereye ederseniz edin’ dedi. Polisler gelene kadar adam parayı vermiş. İade etmiş yani. Oğlum göz, kulak engelli. Tavuk karası hastalığı diyorlar. Bu hastalık durmadan ilerliyor” dedi.

“Kış günü dışarıda kaldık”

Aile olarak sokakta kalınca kızının komşularının kendilerine kahvaltı verdiğini ve yardım etmeye çalıştığını ifade eden Narin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Gelirken kapalı bir yer aradık. Nakliyeciler gidecek çünkü. Nakliyeciler bizi 5, 6 saat bekledi yani. Onlar tekrar sefere gideceklermiş nakliyeci tabi. Soğuk ve yağmurlu havada dışarıda kaldık. İnsanlar hep dışarı çıktılar bakıştılar ne yaptınız dediler. İnsanları üzdük biraz. Bu da uygun değil falan diyorlar kendi kendilerine. Sabah iki üç sofra kahvaltı getirdiler Allah razı olsun. Karakolda sabahladık. Tabi 1 yaşında çocuk var, daha büyükleri de var 4 kardeş bunlar. Emlakçıdan dolayı dışarıda kaldık. Kış günü dışarıda kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz.”

Öte yandan, aile üyelerinin ev aramaya devam ettikleri kaydedildi.