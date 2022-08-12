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Encümen üyeleri köylerdeki sorun ve talepleri dinledi
Afyonkarahisar İl Özel İdaresine bağlı Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyeleri, Kayabelen, İlyaslı ve İsalı köylerini ziyaret ederek, sorunları yerinde gördü.
AFYONKARAHİSAR 12.08.2022, 11:17
Afyonkarahisar İl Özel İdaresine bağlı Şuhut Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyeleri, Kayabelen, İlyaslı ve İsalı köylerini ziyaret ederek, sorunları yerinde gördü.
Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ve Köylere Hizmet Götürme Birliği köy ziyaretlerine devam ediyor. Kayabelen, İlyaslı ve İsalı Köylerimizi ziyaret edip vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Düzgün,
sorun, istek ve taleplerini dinledi. İmkanlar çerçevesinde taleplerin yerine getirileceğini belirten Kaymakam Düzgün, gösterdikleri ilgi için vatandaşlara teşekkür etti.