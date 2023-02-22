Emniyet müdüründen sosyal medyadan duygu dolu paylaşım

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından gönüllü olarak afet bölgesine giden Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık, sosyal medyadan duygu dolu bir paylaşım yaptı.

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Emirdağ İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık bölgeye gönüllü olarak gitmek için dilekçe verdi. Dilekçesine istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve Afyonkarahisar Valiliği olurlarıyla 2 haftadır Kahramanmaraş enkaz kaldırma, arama kurtarma faaliyetleri, hırsızlık, yağma olaylarına karşı güvenlik tedbirlerinde koordinatör olarak görev yapan Yanık çocukların yüzünü güldürdü. Yanık çocuklarla yakından ilgilendiği fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından, “1999 Yalova, Gölcük, Düzce depremini yaşamış ve o bölgede görev yapmış biri olarak tecrübelerimi paylaşmak en azından çorbaya bizden de biraz tuz katmak adına depremden hemen sonra dilekçe verip hızla yola çıktık. Enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor ve normal hayata dönüş biran önce gerçekleştirilecek. Bu kargaşadan çocuklarımızın etkilenmemesi için yüzlerini güldürmeye, yanında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun” sözleri ile paylaştı.