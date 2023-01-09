Emirdağlı şair Kültür Bakanlığı Halk Şairi Sanatçısı oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağlı şairi Hülya Sümer, Kültür Bakanlığı kararıyla ‘Halk Şairi Sanatçısı’ oldu.

Sümer, hülyalı mahlasıyla yazdığı şiirler ve sanatsal faaliyetlerle ulusal ve uluslararası platformlarda geniş bir takipçi kitlesi buldu. Çok sevilen dijital içerik üreticisi olan Kadıköy Belediyesi Caddebostan Gönüllü Evi Başkanı Sümer, Kültür Bakanlığı’nın Halk Şairi Sanatçısı unvanı aldı.

Sümer konu ile ilgili yaptığı açıklamada "900’ü aşkın şiirimi ‘Hülyalı Güfteler 1, Hülyalı Güfteler 2, Sonbahar Şarkısı Söyler Yüreğim’ Sen Aşkın Kırmızı Ben Hazanın Sarısı’ adlı şiir kitaplarında topladım. Duayen Bestekar Bilge Özgen başta olmak üzere, birçok bestekarın nağmeleri ile buluşan, içlerinde TRT repertuarına da giren yaklaşık 300 şiirim, şarkıya dönüştü. Hülyalı mahlasıyla yazdığım şiirleri, sanatseverlerle buluşturdum” dedi.