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Emirdağlı öğrenciler Ayazini’yi keşfetti

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından düzenlenen gezi kapsamında Emirdağlı öğrenciler Ayazini’yi keşfederek 3 bin yıllık tarihi tanıma fırsatı buldu.

AFYONKARAHİSAR 28.09.2021, 10:33
Emirdağlı öğrenciler Ayazini’yi keşfetti

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından düzenlenen gezi kapsamında Emirdağlı öğrenciler Ayazini’yi keşfederek 3 bin yıllık tarihi tanıma fırsatı buldu.

Yaklaşık 150 öğrenci katıldığı gezide ilk olarak kendi alanında dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan, Afyonkarahisar Müzik Aletleri Müzesini ziyaret ederek tarihi Türk ve Dünya Kültürlerine ait olan birçok müzik enstrümanını tanıma ve inceleme fırsatı buldular. Daha sonra öğrenciler ülke turizmine kazandırılan, 3000 yıllık bir tarih ve kültürün izlerini taşıyan, Roma, Bizans ve Selçuklular gibi medeniyetlerin hüküm sürdüğü bir coğrafya olan Frigya Vadisinin incisi olan Ayazini’ ni ziyaret ettiler. Katılımcılar burada farklı kültürlere ait olan birçok yapıyı incelediler.

Kaymakam Osman Bilici, yaptığı açıklamada, öğretmen be öğrencilere yönelik organizasyonların devam edeceğini ifade ederek, Frigya’yı herkesin görmesi gerektiğini kaydetti. Geziye, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici’nin yanı sıra Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da katıldı.

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