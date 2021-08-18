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Emirdağlı kadınlar sıcak hava balonuyla Frigya’yı keşfetti

Afyonkarahisar Emirdağ Kadın Kooperatifi tarafından organize edilen etkinliğe katılan kadınlar sıcak hava balonuyla uçuş yaparak, Frigya semalarından Emre Gölü’nü keşfetme fırsatı yakaladı.

AFYONKARAHİSAR 18.08.2021, 16:38
Emirdağlı kadınlar sıcak hava balonuyla Frigya’yı keşfetti

Afyonkarahisar Emirdağ Kadın Kooperatifi tarafından organize edilen etkinliğe katılan kadınlar sıcak hava balonuyla uçuş yaparak, Frigya semalarından Emre Gölü’nü keşfetme fırsatı yakaladı.

Etkinliğe, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, Emirdağ Kadın Kooperatifi Başkanı Filiz Bilici ve kooperatif üyesi kadınlar katıldı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla turizmine kazandırılan Frigya binlerce misafir ağırlamaya başladı. Bu çerçevede Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinden bölgeye gelen Kadın Kooperatifi üyeleri sıcak hava balonuyla Emre Gölü semalarında uçuş gerçekleştirdi. Bir doğa harikası olan Emre Gölü üzerinde, balonla Frigya Vadisi’ nin eşsiz güzelliğinin de tadına varan katılımcılar, Afyonkarahisar’ a böylesine harika bir turizm faaliyetinin kazandırılmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.
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