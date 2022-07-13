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Emirdağlı gurbetçiler ilçelerinde et girmedik ev bırakmadı

Belçika’da yaşayan Emirdağlı gurbetçiler tarafından kurulan Küçük Yürekler Derneği tarafından Kurban Bayramı’nda 248 adet küçükbaş kurban kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

AFYONKARAHİSAR 13.07.2022, 13:03
Emirdağlı gurbetçiler ilçelerinde et girmedik ev bırakmadı

Belçika’da yaşayan Emirdağlı gurbetçiler tarafından kurulan Küçük Yürekler Derneği tarafından Kurban Bayramı’nda 248 adet küçükbaş kurban kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Kurban Bayramı’nda 248 adet küçükbaş hayvan kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Merkezi Belçika’da bulunan ve gurbetçiler tarafından geçen yıl içerisinde kurulan Küçük Yürekler Derneği yaptığı kurban faaliyetiyle vatandaşlar tarafından takdir topladı. Küçük Yürekler Derneği Başkanı Levent Ünal yaptığı açıklamada, çoğunluğunu gurbette yaşayan Emirdağlılar tarafından karşılanan Kurban bağışlarını Emirdağ ve köylerinde dağıttıklarını söyledi. Ünal konuşmasına şöyle devam etti:

“Kurban bağışlarını bizzat başında bulunarak almış olduğumuz vekaletle ve büyük bir titizlikle İslami usullere göre kesip hayır sahiplerine ulaştırıyoruz. Amacımız kamuoyunda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz böylesi günlerde bayramların eskiden olduğu gibi paylaşma kültürümüzü canlı tutmak. Birliğimizi beraberliğimizi ve dayanışma kültürümüze katkıda bulunmak. Allah kestiğimiz kurbanlarımızı kabul etsin.”

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