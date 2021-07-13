Emirdağ’ın trafik sorunları masaya yatırıldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde trafik sorunlarının masaya yatırıldığı ‘Trafik Komisyonu’ toplantısı gerçekleştirildi.

İlçenin trafik sorunlarını çözerek daha yaşanabilir bir şehir haline getirilebilmesi amacıyla Kaymakam Osman Bilici’nin başkanlığında İlçe Trafik Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunumla ilçenin trafik durumu, yaya ve sürücülerin yaşadığı sorunlar detaylı olarak ele alındı.Toplantı, katılımcılar tarafından dile getirilen görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından son buldu. Kaymakam Osman Bilici’nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Tosun, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevat Örnek ile ilgili kurum müdürleri katıldı.