Emirdağda’da kurumlar arası turnuva başladı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası ‘Voleybol Turnuvası’ başladı.

Emirdağ Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘Voleybol Turnuvasına’ 11 takım katıldı. Bugün açılış turnuvasında Ada-Paşa ile Sağlık Spor karşılaştı. Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici yaptığı açıklamada, “İlçemizde kurumlar arası kaynaşmanın artması, sporun sevdirilmesi ve gençlerin spora teşvik edilmesi bakımından güzel bir örnek oldu. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Kaymakam Bilici, daha sonra maçı tribünden takip ederek takımlara destek verdi.