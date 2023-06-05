Emirdağ’da sürücülere yönelik polis denetimi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde polis tarafında araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymaya 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarında denetim gerçekleştirildi. 37 araç sürücüsünün denetime tabi tutulduğu uygulamada araç muayene tarihi geçen, araç dışına yazılar yapıştırmak ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen 3 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği belirtildi.