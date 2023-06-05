Emirdağ’da sürücülere yönelik polis denetimi
AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNDE POLİS TARAFINDA ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 05.06.2023, 16:58
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde polis tarafında araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymaya 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarında denetim gerçekleştirildi. 37 araç sürücüsünün denetime tabi tutulduğu uygulamada araç muayene tarihi geçen, araç dışına yazılar yapıştırmak ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen 3 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği belirtildi.