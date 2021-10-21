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Emirdağ’da spor güvenliği konuşuldu

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçede gençleri spora yönlendirme noktasında yeterli ve gerekli alt yapının oluşmaya başladığını ve lisanslı sporcu sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

AFYONKARAHİSAR 21.10.2021, 12:44
Emirdağ’da spor güvenliği konuşuldu

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçede gençleri spora yönlendirme noktasında yeterli ve gerekli alt yapının oluşmaya başladığını ve lisanslı sporcu sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Kaymakam Bilici başkanlığında, İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda konuşmasına Emirdağ’ a spor alanında yapılan yatırımlardan bahsederek başlayan Kaymakam Bilici, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için büyük önem taşıdığını ifade ederek, her türlü spor dalı ve sportif faaliyetleri her zaman desteklediklerini de sözlerine ekledi. ’Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine’ dair kanun gereğince ilçe spor alanlarında yapılacak spor müsabakalarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin önlemleri gözden geçirmek için bir araya gelinen toplantıda Kaymakam Bilici, müsabakalar öncesi, esnası ve sonrasında gerekli tedbirlerin alınacağını ve Covid-19 salgınının yayılmasına sebebiyet verecek olumsuzlukların oluşmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Toplantıya Kaymakam Bilici’ nin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık, İlçe Jandarma Komutanı Yunus Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Fatih Uysal, İlçe Sağlık Müdür Vekili Kutlu Teberik, Emirdağspor Kulüp Başkanı Hüseyin Akçeşme ve Av. Emrah Kara katıldı.

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