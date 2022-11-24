Emirdağ’da sağlıklı yaşam merkezi açıldı

Afyonkarahisar Emirdağ İlçe Sağlık Müdürlüğünde sağlıklı yaşam merkezinin ve diyetisyen polikliniği in açılışı yapıldı.

Sağlıklı kilo vermek isteyen kilo almak isteyen, sağlıklı beslenmeyi öğrenmek isteyen vatandaşlara hizmet verecek olan poliklinikte deneyimli diyetisyen Fatma Çoban görev yapacak.

Kurum bünyesinde halihazırda devam eden uygulamalardan bahseden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Çolaker, “Bölgedeki iller dahil olmak üzere kamudaki sağlık kuruluşlarında tek olan, Emirdağlı vatandaşlarımıza bu denli faydası olacak olan vücut analiz cihazının kazandırılmasını sağlayan kaymakamımız Osman Eren Bilici’ye çok teşekkür ediyoruz" dedi.