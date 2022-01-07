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Emirdağ’da okullara spor malzemesi desteği
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde okullara kaymakamlık tarafından spor malzemeleri dağıtıldı.
AFYONKARAHİSAR 07.01.2022, 12:27
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde okullara kaymakamlık tarafından spor malzemeleri dağıtıldı.
Emirdağ Spor Salo’nunda gerçekleştirilen törenle ilçedeki ilk ve orta dereceleri okullara oyun topları başta olmak üzere beden eğitimi derslerinde kullanılmak üzere malzeme dağıtımı yapıldı Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici törende yaptığı konuşmada spora verdikleri desteğin devam edeceğini ifade etti. Konuşmaların ardından spor malzemeleri okulların yetkililerine Kaymakam Bilici ve protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.