Emirdağ’da ‘Mutfak Atölyesi’ projesi sürüyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde profesyonel aşçılardan yemek yapımının püf noktalarının öğrenileceği ya da bazı yemekler konusunda uzmanlık eğitiminin verileceği ‘Mutfak Atölyesi’ projesi devam ediyor.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Emirdağ Kadın Kooperatifi bünyesinde hizmet verecek olan ve inşaat çalışmalarının devam ettiği Mutfak Atölyesi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Atölyenin önümüzdeki günlerde hizmete geçeceği ve yemek yapım meraklısı kadınların atölyeden hizmet alacakları belirtildi. Atölyede alanında uzman profesyonel aşçılar tarafından kadınlara yemek yapımının püf noktaları hakkında eğitim verileceği aynı zamanda bazı yemek gruplarına profesyonelleşmek siteye kadınlarında yine uzmanlar tarafından eğitime tabi tutulacakları ifade edildi.