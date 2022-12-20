Emirdağ’da mahalle ve çarşı bekçileri gece denetimlerini arttırdı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde mahalle ve çarşı bekçileri geceleri yaşanabilecek suç olaylarının önüne geçmek amacı ile denetimlerini arttırdı.

Emirdağ İlçe Müdürlüğü’ne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri gece denetimlerini arttırdı. Ekipler metruk binalar başta olmak üzere kamuya açık park ve bahçelerde devriye gezerek yaşanabilecek suçların önlenmesine yönelik çalışma yapıyor. Mahalle ve çarşı bekçileri denetimlerde şüpheli gördükleri şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulaması da yapıyor. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.