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Emirdağ’da mahalle ve çarşı bekçileri emniyet teşkilatının gözü kulağı oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde mahalle ve çarşı bekçileri gece gerçekleştirdiği devriyeler ile suçun önlenmesi konusunda önemli çalışmalara imza atıyor.

AFYONKARAHİSAR 03.08.2022, 11:08
Emirdağ’da mahalle ve çarşı bekçileri emniyet teşkilatının gözü kulağı oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde mahalle ve çarşı bekçileri gece gerçekleştirdiği devriyeler ile suçun önlenmesi konusunda önemli çalışmalara imza atıyor.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gören yapan mahalle ve çarşı bekçileri ilçede gece gerçekleştirdikleri faaliyetler ile emniyet teşkilatının adeta gözü kulağı olmuş durumda. Mahalle ve çarşı bekçileri sokaklar, parklar ve iş yerinde gerçekleştirdikleri devriyelerde güvenlik ve asayişi sağlarken, aynı zamanda yaptıkları GBT sorgulamaları ile de aranan şahsıların yakalanması konusunda büyük çapa sarf ediyorlar. Mahalle ve çarşı bekçileri yaptıkları faaliyetler ile suçun önlenmesi konusunda da polis ekiplerine yardımcı oluyor.

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