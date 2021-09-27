Emirdağ’da maddi durumu kötü olan öğrencilere part- time iş olanağı sağlanacak

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 2021-2022 Akademik Yılı, Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, yurt önlerinde denetimlerin sıklaştırılacağını ifade ederek, maddi zorluk çeken öğrencilerinde tespit edilerek destekleneceğini açıkladı.

Kaymakam Bilici yaptığı açıklamada, Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin farklı bölgelerinden ilçemize gelen öğrenciler, bizlerin misafirleri ve bizlere emanetler. Onların huzur ve güven ortamında eğitim almalarını sağlamak bizim vazifemizdir. Bu nedenle ilgili tüm kurumların üzerlerine düşen görevi yapacaklarına inancım tamdır” dedi.

Yalnızca kampüste değil kampüs dışında da tedbirler alınması gerektiğini dikkat çeken Kaymakam Bilici, “Bunun için emniyet yetkililerin kampüs ve yurt çevresindeki devriye sayılarının artırılması gerekiyor. Bunun düzenli hale gelmesini, güvenlik görevlilerinin de yurt önlerinde aktif olması ve herhangi bir durumda emniyet yetkililerini bilgilendirmeleri gerekiyor. Öğrencilere zarar verecek her türlü kötü alışkanlıktan özellikle ’Kırmızı Çizgimiz’ olarak nitelendirdiğimiz uyuşturucu madde bağımlılığından öğrencilerimizi, gençlerimizi uzak tutmamız ve bu konuya azami düzeyde dikkat etmemiz gerekiyor. Emirdağ her anlamda huzurun başkenti olmalı, Emirdağ iyi nedenler için tercih edilmelidir. Ayrıca maddi zorluklar yaşayan öğrencilerin tespit edilerek desteklenmesini ve part-time çalışma sisteminin öğrenciler için yaygınlaştıralım” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca, Emirdağ Meslek Yüksekokuluna kayıtlı 711 öğrenci olduğu ve Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenci sayısının da 433 ve boş yatak sayısının 65 olduğu bilgisi paylaşıldı.