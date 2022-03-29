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Emirdağ’da köy evi yandı
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde çıkan ev yangını kısa süreli paniğe neden oldu.
AFYONKARAHİSAR 29.03.2022, 10:58
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde çıkan ev yangını kısa süreli paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Emirdağ ilçesine bağlı Ağılcın Köyünde bulunan bir evde gece saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Evdeki yangını gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine ihbar bulundu. Köye gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.