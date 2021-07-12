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Emirdağ’da kapalı pazaryeri inşaatı devam ediyor

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ilçede yeni pazaryeri inşaatının önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ifade etti.

AFYONKARAHİSAR 12.07.2021, 15:25
Emirdağ’da kapalı pazaryeri inşaatı devam ediyor
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Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici ilçede yeni pazaryeri inşaatının önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ifade etti.

Kaymakam Bilici, geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmalarına başlanılan ve hızla yapımı süren 3 bin metrekarelik kapalı salı pazarı alanında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarının hızla ilerlediğini kaydeden Kaymakam Bilici, önümüzdeki aylarda inşaatın tamamlanacağını dile getirerek, “Kapalı pazar yeri ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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