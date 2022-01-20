Emirdağ’da jandarmadan işçi servislerine denetim

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde işçi servislerine yönelik jandarma tarafından denetim yapıldı.

Emirdağ’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan işçi servislerinde yolcu sayıları ile birlikte korona tedbirleri ve belge kontrolü yapıldı. Denetimlerde durdurulan 18 servis aracından kurallara uymayan bir sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan dolayı bin 823 TL para cezası kesildi.