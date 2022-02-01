Emirdağ’da GENYAD projesi devam ediyor

Emirdağ Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve ilçede bir çok kurumun paydaşı olduğu Gençlere Yaşam Danışmanlığı Projesi (GENYAD) devam ediyor.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, GENYAD projesi kapsamında Çaykışla köyünde gençlerle bir araya geldi. Kaymakam Bilici, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler alıp gençlerden projenin onlara kattığı faydaları dinledi. Proje ile gençlerin ve çocukların Türk milletinin kültürel değerleri ile İslam dininin esaslarının daha iyi öğrenmeleri hedefleniyor.