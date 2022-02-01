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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Sel olunca denize kaçan, deprem olunca kayak yapan, kar yağınca balık masasında keyif yapan sorumsuz ve duyarsız bir ’kağıt kaplana’ İstanbul ve İstanbullu kardeşlerim asla müstehak değildir.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (Ekrem İmamoğlu) "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul’da balık baştan tuz da hepten kokmuştur.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Ülkemizin tamamında yoğun kar yağışlarının olacağı alarm zilleri çalar gibi duyurulmuştur. Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler ve ihmaller zinciridir.”
Emirdağ’da GENYAD projesi devam ediyor
Emirdağ Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve ilçede bir çok kurumun paydaşı olduğu Gençlere Yaşam Danışmanlığı Projesi (GENYAD) devam ediyor.
AFYONKARAHİSAR 01.02.2022, 10:11
Emirdağ Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve ilçede bir çok kurumun paydaşı olduğu Gençlere Yaşam Danışmanlığı Projesi (GENYAD) devam ediyor.
Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, GENYAD projesi kapsamında Çaykışla köyünde gençlerle bir araya geldi. Kaymakam Bilici, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgiler alıp gençlerden projenin onlara kattığı faydaları dinledi. Proje ile gençlerin ve çocukların Türk milletinin kültürel değerleri ile İslam dininin esaslarının daha iyi öğrenmeleri hedefleniyor.