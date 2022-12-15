Emirdağ’da eğitimin verimliliğinin arttırılması masaya yatırıldı

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ilçedeki okul müdürleriyle bir araya gelerek eğitimde verimliliği ve akademik başarıyı artırmaya yönelik bir toplantı gerçekleştirdi.

Emirdağ ilçesinde eğitimde verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kaymakam Bilici, ilçe ortaokul müdürleri ile bir araya geldi. Eğitimde verimliliği ve akademik başarıyı artırma çalışmaları değerlendirme amacıyla gerçekleştirilen toplantıda fikir alış verişinde bulunuldu. Toplantıda yürütülen çalışmalarda elde edilen veriler üzerinde konuşularak istişarelerde bulunuldu.